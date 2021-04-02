الشلف: وزير الفلاحة يعد بإستلام مشروع محيط السقي الفلاحي شهر نوفمبر

وعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني خلال زيارته لولاية الشلف بإستلام مشروع إنجاز محيط السقي الفلاحي لبلديات أولاد عباس وأم الدروع وواد أسلي المنجز على مساحة 2790 هكتار، شهر نوفمبر المقبل.

مع العلم بأن هذا المشروع الهام خصصت له الدولة غلافا ماليا يقدر ب 2 مليار و 540 ميلون دينار، وعلى الرغم من إنطلاق الأشغال به عام 2018 إلا أنه عرف تأخرا في الإنجاز إذ تر نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 65 بالمائة

حيث شدد حمداني بعد معايته للمشروع المذكور على ضرورة الإسراع في إتمام الأشغال لإسلامه ووضعه حيز الخدمة، في خطوة من شأنها تأمين وضمان مياه السقي الفلاحي في البلديات المذكورة.

وختم وزير الفلاحة زيارته رفقة ممثلي السلطات الولائية بتفقد مستثمرة فلاحية خاصة بتربية الأبقار والدواجن على مستوى حي الرملية ومصنع المصبرات الغذائية ببلدية الشلف فضلا عن معاينة مشتلة لتجديد بساتين الحمضيات وإنتاج البذور والمشاتل ببئر صفصاف في بلدية وادي الفضة.