الشلف.. وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم بميناء تنس قادمة من رومانيا

استقبل ميناء تنس بولاية الشلف مساء اليوم ، شحنة جديدة تقدر بـ 9750 رأس غنم مستوردة من رومانيا ، على متن الباخرة ( الخضير ) وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى توفير الأضاحي للمواطنين .

و تندرج هذه العملية ضمن برنامج وطني لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمواشي مع اقتراب عيد الأضحى ، حيث تسهر الجهات المعنية على ضمان نقل و مراقبة الشحنة و فق المعايير الصحية المعتمدة .

و تعد هذه الشحنة الثانية التي يستقبلها ميناء تنس من اجل توفير المواشي لضمان استقرار السوق و تخفيف الضغط على المواطنين عبر توفير الأضاحي بكميات كافية عبر مختلف ولايات الوطن .