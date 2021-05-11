الشلف: وضع الرئيسين السابقين لدائرة وبلدية أولاد بن عبد القادر تحت الرقابة القضائية

أفادت اليوم مصادر محلية مطلعة، بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشلف، قد أمر بوضع كل من الرئيسة السابقة لدائرة أولاد بن عبد القادر المدعوة ن.ن رفقة الرئيس السابق لبلدية أولاد بن عبد القادر المدعو ش.ا إلى جانب مسؤولي فرع الأشغال العمومية والموارد المائية ومقاولين، تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد متابعتهما قضائيا بتهم تتعلق أساسا بالتلاعب بالمشاريع الموجهة لمناطق الظل.

وحسب المصادر التي نقلت الخبر النهار أونلاين، فإن المتهمون في قضية الحال قد تم إستدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية تخص مشروع الصرف الصحي الذي إستفادت منه بقعة المزاينية بعد إكتشاف عدم ربط العديد من المساكن بالشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أنهى مهام رئيسي دائرة و بلدية أولاد بن عبد القادر بالشلف خلال السنة المنصرمة بعد ورود تقارير تتعلق بتورطهما في خيانة الأمانة قبل إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.