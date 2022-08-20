الشلف: وضع خزان مائي بسعة 5000 م3 حيز الخدمة بالشرقة

أشرف اليوم السبت، والي ولاية الشلف لخضر سداس، على وضع خزان مائي بسعة 5000 م3 حيز الخدمة بحي الشرفة. وهو المشروع الذي تم إنجازه لربط القطب العمراني الجديد. على مستوى منطقة الحسنية بالماء الشروب.

فضلا عن تدعيم حصة حي الشرفة ببلدية الشلف، إلى جانب تزويد القطب الجامعي الجديد. وحي 3500 مسكن عدل بهذه المادة الحيوية.

حيث تزامن بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني. ومؤتمر الصومام تحت شعار المجاهد فخر الأمة.