الشلف: وضع رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر السابق تحت الرقابة القضائية

أفادت مساء اليوم الخميس مصادر مطلعة النهار أونلاين بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف قد أمر خلال الساعات الأخيرة بوضع رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر السابق تحت الرقابة القضائية رفقة أحد نوابه ورئيس مصلحة بذات البلدية.

وجاء هذا القرار بعد متابعة رئيس البلدية السابق الذي أنهى مهامه قبل أيام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد متابعته بالتورط في قضية تخص إستغلال الوظيفة وتبديد المال العام فيما تم متابعة نائبه بتهمة إختلاس المال العام ورئيسة المصلحة بتهمة المشاركة.

هذا ، وقد تم إستدعاء المتهمين الثلاثة يوم الثلاثاء للمثول أمام قاضي التحقيق قبل وضعهم تحت الرقابة القضائية.