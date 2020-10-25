الشلف: وضع رئيس بلدية بريرة بالنيابة رفقة منتخبين تحت الرقابة القضائية

أمر اليوم قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الشلف بوضع رئيس بلدية بريرة بالنيابة رفقة رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية ومندوب بلدي بنفس المجلس تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتجاوزات التي عرفتها عملية توزيع قفة رمضان لسنة 2018 التي إحتوت على أسماء موتى و موظفين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية بريرة قد سبق وأن تم وضعه تحت الرقابة القضائية منذ أسابيع في وقت أيدت فيه غرفة الإتهام أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف قبل إنهاء مهامه مؤخرا من قبل السلطات الولائية بموجب المادة 43 من قانون البلدية.