الشلف.. وضع مشروع تزويد منطقة الظل الشعالة بمياه التحلية حيز الخدمة

أشرفت اليوم السلطات المحلية على وضع مشروع تزويد منطقة الظل دوار الشعالة ببلدية سيدي عكاشة بمياه التحلية حيز الخدمة.

وتعد هذه المنطقة من أبرز نقاط الظل التي خصها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد مؤخرا بزيارة تفقدية قصد الوقوف على حجم المعانات التي تعترض طريق التنمية الريفية بالمنطقة.

في ذات السياق أكد رئيس بلدية سيدي عكاشة رشيد مرسلي للنهار أونلاين بأن عملية التكفل بإنشغالات منطقة الشعالة متواصلة فبعد إنشاء مجمع مدرسي بالمنطقة وتوصيل الكهرباء وتعبيد الطريق تم اليوم تزويد ساكنة المنطقة بمياه التحلية.

في إنتظار برمجة مشروع قاعة العلاج التي وعد بها الوالي مع العمل في إتجاه تخصيص حصة من السكن الريفي في حال إستفادة البلدية من السكنات الريفية مستقبلا.