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 الشلف: وضع مقر الأمن الحضري الخارجي حيز الخدمة ببلدية الظهرة

أخبار الجزائر
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 الشلف: وضع مقر الأمن الحضري الخارجي حيز الخدمة ببلدية الظهرة
بقلم يحيى عزواو

أشرف اليوم عميد أول للشرطة ميصابيس عبد القادر رئيس أمن ولاية الشلف ممثلا للمدير العام للأمن الوطني رفقة السلطات المحلية، على وضع مقر الأمن الحضري الخارجي بلدية الظهرة.

وتندرج هذه المنشأة الشرطية ضمن مساعي قيادة المديرية العامة للأمن الوطني بغرض تقريب الشرطة من المواطن من أجل توفير الأمن و بسط الطمأنينة بين مواطني المنطقة.

في ذات السياق، نوه رئيس أمن ولاية الشلف بالمجهودات المبذولة من قبل المديرية العامة في سبيل إحترام و تنفيذ قوانين الجمهورية ودعى موظفي الشرطة بمختلف الرتب تسخير كافة طاقاتهم لمحاربة كل أشكال الجريمة.


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