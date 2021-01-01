الشلف: وضع مقر طب العمل حيز الخدمة إستجابة لمطالب تكتل نقابات التربية

قامت السلطات الولائية بوضع مقر طب العمل المتواجد بثانوية قوادري بوجلطية عبد القادر بالمدينة الجديدة ببلدية الشطية، حيز الخدمة.

وهذا بعد مرور عامين عن تجهيزه وتأطيره لكن دون تقديم اي خدمة تذكر .

وتأتي هذه الخطوة بعد التعليمات التي أسداها والي الشلف لخضر سداس إلى مدير التربية بالنيابة.

أين أمره بفتح هذا المرفق الصحي الهام أمام موظفي القطاع، وهذا بعد اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلي تكتل نقابات التربية.

في ذات السياق أصدر مدير التربية بالنيابة خلال الساعات الأخيرة ، مراسلة أشار فيها إلى وضع هذا المرفق حيز الخدمة مع تحديد مواعيد الإستقبال.