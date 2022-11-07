الشلف: وضع مقر مكتبة المطالعة العمومية حيز الخدمة بتاجنة

أشرف اليوم، والي ولاية الشلف عطاء الله مولاتي، على وضع مقر مكتبة المطالعة العمومية ” الشهيد فوقة صديق ” الواقع في وسط ريفي بمنطقة سيدي زيان ببلدية تاجنة حيز الخدمة.

قبل لقائه ممثلي ساكنة تاجنة بغرض الإصغاء إلى إنشغالاتهم التي تمحورت في مجملها حول تحسين الإطار الحياتي لساكنة المنطقة.

كما تنقل ذات المسؤول رفقة الوفد المرافق له، إلى بلدية تنس، أين دشن مقر القسم الفرعي للأشغال العمومية، قبل إشرافه على لقاء مع وفد ضم عدد من مواطني تنس حيث أصغى إلى إنشغالاتهم المتعلقة أساسا بالسكن.