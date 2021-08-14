الشلف: وضع منشأة جديدة للسير غاز حيز الخدمة ببقعة الثنية في حرشون

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأنه قد تم وضع منشأة جديدة للسير غاز حيز الخدمة بمحطة الإخوة خبوزة في بقعة الثنية التابعة لبلدية حرشون على المحور الولائي رقم 140

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عدد محطات الخدمات المزودة بمنشآت سير غاز قد إرتفع إلى 16 محطة، في إنتظار تزويد محطات أخرى قريبا في إطار البرنامج الذي سطرته مديرية الطاقة بغرض تحسين نوعية الخدمات.