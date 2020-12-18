الشلف:  وضع 13 منتخب بينهم 5 أميار تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالفساد

كشفت اليوم مصادر محلية لـ “النهار أونلاين” بأن التحقيقات القضائية التي باشرتها الجهات المختصة مؤخرا في 6 بلديات بالشلف.

التحقيقات أسفرت عن وضع 13 منتخب بينهم 5 أميار تحت الرقابة القضائية، في وقت تم فيه إيداع رئيس بلدية الحبس الإحتياطي.

ووفق ذات المصادر التحقيقات خصت بلديات، الشلف، الأبيض مجاجة، بريرة مصدق، واد أسلي وأولاد بن عبد القادر .

أين تم تحويل ملفات تتعلق بإستغلال الوظيفة وتبديد المال العام وتلقي مزايا غير مستحقة.

ووضع كل من أميار بلديات الشلف، الأبيض مجاجة، بريرة، مصدق وأولاد بن عبد القادر إلى جانب 8 منتخبين تحت الرقابة القضائية.

قبل إنهاء مهامهم بقرارات توقيف تحفظية تحت الرقابة من قبل والي الشلف طبقا للمادة 43 من قانون البلدية.

بإستثناء مير بلدية الشلف الذي لا يزال يزاول مهامه بصفة عادية على الرغم وضعه تحت الرقابة القضائية.

فيما تم إيداع مير وادي أسلي الحبس الإحتياطي لتورطه في ابرام صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة.