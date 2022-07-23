الشلف: وضع 4 مرافق شرطية حيز الخدمة عبر 3 بلديات

أشرف اليوم، المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة ممثلا للمدير العام للأمن الوطني على وضع حيز الخدمة 04 مرافق شرطية على مستوى كل من بلديات الظهرة، تاجنة، ووادي أسلي بولاية الشلف، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

حيث وقف ممثل المدير العام للأمن الوطني مرفوقا بممثلي السلطات الولائية على تدشين مقر الأمن الحضري ببلدية الظهرة، إلى جانب تدشين نزل الشرطة بذات البلدية والذي حمل إسم شهيد الواجب الوطني بلعباس بوعبيدة.

أما ببلدية تاجنة فقد أشرف ذات المسؤول على وضع نزل الشرطة التابع الأمن الحضري حيز الخدمة، قبل التنقل إلى بلدية وادي أسلي أين تم وضع مقر الأمن الحضري بحي سونلغاز حيز الخدمة.