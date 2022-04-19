الشلف: وفاة أربعيني في إنقلاب جرار فلاحي بسنجاس
توفي اليوم الثلاثاء، شخص في عقده الرابع إثر إنقلاب جرار فلاحي على مستوى بقعة أولاد هني ببلدية سنجاس.
حيث تدخلت مصالحي الحماية المدنية والدرك الوطني لمعاينة مكان الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية المدعو ب.ب إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد.
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أصيب اليوم السبت، فلاح يبلغ من العمر 52 سنة بجروح وكسر على مستوى الأطراف السفلى. جراء حصول حادث إنقلاب الجرار الذي كان يقوده على مستوى حقل فلاحي بمنطقة العياشيش ببلديةتاجنة.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية للفلاح المصاب وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات بتاجنة مركز.
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لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 19 بولاية تيسمسيلت.
وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع clio وخلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 68 سنة.
وتم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية. من جهتها فتحت مصالح الامن المختصة إقيلميا تحقيقا في الحادث.
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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة مساء اليوم على الساعة 14 سا و30د لأجل حادث مرور. تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع هيونداي أكسنت بالطريق الوطني رقم 88 الرابط بين عين الطويلة وخنشلة. بالضبط قرب ابتدائية مرغاد الطيب ببلدية انسيغة دائرة الحامة.
الحادث خلف شخص فاقد للوظائف الحيوية يبلغ من العمر 46 سنة، وبعد المعاينة الطبية. تبين ان الضحية متوفي.
ليتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد بن بلة خنشلة.
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تسبب حادث إنحراف سيارة سياحية في الطريق الولائي رقم 89 بولاية المدية في وفاة شخص حرقا.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع بن شكاو صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة 07 سا و 22د تبعا لتدخل حريق سيارة سياحية سيرغاز. وكان على متنها شخص محروق كليا متوفي في عين المكان بالمكان المسمى عين الحجر الطريق الولائي رقم 89 بلدية اولاد ابراهيم ودائرة العمارية.
وأشار البيان، إلى أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة محروقا كليا. كما أن السيارة تابعة لمؤسسة تصفية الدم مقرها عين الذهب ولاية المدية.
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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية
لقي ستيني حتفه، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.
وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.
كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.
توقيف 3 أشخاص واسترجاع قطع من السكك الحديدية المسروقة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوزرة في المدية، من توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة وتخريب منشأة مصنفة.
وجا هذا بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين على متن شاحنة متوقفة بمحطة البنزين ببلدية وزرة مشكوك فيهما بسرقة أجزاء من السكة الحديدية.
ليتم على إثر ذلك وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وإستغلالا للمعلومة حجز 109 قطعة حديدية خاصة بالسكة الحديدية. طول القطعة 1.90 متر وعرضها 30 سم مخبأة بالصندوق الخلفي للشاحنة.
كما تم توقيف واقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وحسب التصريحات الأولية للمشكوك فيهما، تبين بأنهما يقومان بشراء القطع الحديدية الخاصة بالسكك الحديدية. هذا وقد أسفر التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه ثالث والذي إعترف ببيع المحجوزات لهما. وبعد إستكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.