الشلف: وفاة أربعيني في إنقلاب جرار فلاحي بسنجاس

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية للفلاح المصاب وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات بتاجنة مركز.

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لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 19 بولاية تيسمسيلت.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع clio وخلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 68 سنة.

وتم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية. من جهتها فتحت مصالح الامن المختصة إقيلميا تحقيقا في الحادث.

‏تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة مساء اليوم على الساعة 14 سا و30د لأجل حادث مرور. تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع هيونداي أكسنت بالطريق الوطني رقم 88 الرابط بين عين الطويلة وخنشلة. بالضبط قرب ابتدائية مرغاد الطيب ببلدية انسيغة دائرة الحامة.

الحادث خلف شخص فاقد للوظائف الحيوية يبلغ من العمر 46 سنة، وبعد المعاينة الطبية. تبين ان الضحية متوفي.

ليتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد بن بلة خنشلة.

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