الشلف: وفاة إمامين وإصابة إثنين أخرين بفروس كورونا

كشف اليوم مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الشلف الحاج حجاج بأن إمامين تترا ح أعمارهما بين 57 و67 سنة قد توفيا خلال الساعات الأخيرة بفيروس كورونا في كل من بلدية الشطية وتاجنة.

في ذات السياق أشار الحاج حجاج إلى أن المسجدين اللذين كانا يعمل فيهما الفقيدين مغلقين منذ شهر مارس الفارط بالنظر لعدم إستفادتهما من إجراء إعادة الفتح

يحدث هذا في وقت أكد فيه ذات المسؤول بأن إمامين أخرين قد أصيبا بفيروس كورونا أحدهما لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى و حالته مستقرة ، أما الثاني فقد غادر المستشفى ويخضع حاليا لإجراء الحجر المنزلي

كما أكد بأن البرتوكول الصحي قد تم تطبيقه في كل المساجد التي إستفادت من إجراء إعادة الفتح بالولاية بالتوازي مع حملة التحسيس التي يقوم بها الأئمة بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا وسط المصلين.