الشلف: وفاة إمرأة أصيبت بجروح بليغة بحي الإخوة عباد

أكد عشية اليوم الإثنين، بيان لمصالح الحماية المدنية، بأن الإمرأة التي تم نقلها من منزلها الكائن على مستوى حي الإخوة عباد إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج بعد تعرضها لجروح بليغة على مستوى الرقبة والظهر، قد لفظت أنفاسها الأخيرة عصر اليوم، وكانت الضحية قد إتهمت زوجها بالإعتداء عليها عند سماع أقوالها من قبل مصالح الأمن.

فيما لا يزال الزوج في العناية المركزة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة جراء الجروح التي أصيب بها هو الآخر على مستوى الرقبة، في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحريات الجارية لفك لغز الجريمة التي هزت المنطقة.