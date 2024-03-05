الشلف: وفاة إمرأة جراء إستنشاقها غاز أحادي الكربون داخل منزلها

لقيت امراة في العقد الثامن من عمرها حتفها في حادثة اليمة سجلتها مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم في حدود الساعة 18سا بقرية بوخندق ببلدية سيدي عكاشة .

المسنة راحت ضحية استنشاق لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من طابونة داخل مرش واختناقها به. حيث وفور تلقي مصالح الحماية المدنية نداء النجدة تدخلت فرق الاسعاف ليتم العثور عليها جثة هامدة داخل المرشة.

فيما تم تحويل الضحية الى المصالح الاستشفائية بعد فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد الاسباب الحقيقية .