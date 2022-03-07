الشلف: وفاة إمرأة وإصابة شخصين في إحتراق مسكن بتنس

خلف اليوم الإثنين، حادث إندلاع حريق داخل مسكن على مستوى حي الإيجارية التساهمية LSP .بالقرب من حظيرة البلدية بلدية تنس، وفاة إمرأة تبلغ 51 سنة. فيما أصيب شخصين بحروق وإختناق جراء الدخان المتصاعد.

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإخماد الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى زيغوت يوسف بتنس. أين لفظت السيدة المصابة أنفاسها الأخيرة متأثرة بالحروق التي تعرضت لها.

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توفيت اليوم، إمرأة تبلغ من العمر 83 سنة بعد العثور على جثتها متفحمة، فيما أصيبت إبنتها البالغة من العمر 46 سنة بحروق من الدرجة الثانية في مختلف أنحاء الجسم، إثر إندلاع حريق مهول داخل مسكن يقع على مستوى حي 11 مسكن وسط مدينة أولاد فارس. وحسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، فإن أسباب حصول هذه الحادثة الأليمة يرجح بأنها تعود الى تسرب غاز من قارورة البوتان المغذية للمدفئة، في إنتظار ماستسفر عليه التحقيقات والتحريات التي باشرتها الجهات المختصة في قضية الحال. في ذات السياق، تدخلت عناصر وحدة النجدة التابعة للحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإجلاء السيدة المصابة بحروق إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد فارس مركز. طالع أيضا: الشلف: إنقاذ 4 أطفال في حادث إحتراق مسكن بواد أسلي تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 4 أطفال أصيبوا بحالة صدمة ناهيك وصعوبة التنفس جراء الدخان المتصاعد داخل مسكن تعرض للإحتراق على مستوى حي سونلغاز بواد أسلي. حيث تمكنت عناصر وحدة الوحدة المتدخلة، من إنقاذ وإسعاف الأطفال المصابين والسيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادبة معتبرة. تمثلت في إحتراق كل الأثاث والأفرشة التي كانت داخل المسكن المذكور. طالع أيضا: عنابة..احتراق سيارة وسط ساحة الثورة شهدت منذ قليل ساحة الثورة وسط مدينة عنابة نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع “داسيا داستر” على متنها امراة في العقد الخامس .

هذا وقد تنقلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لاخماد النيران التي اندلعت بالسيارة دون تسجيل اي خسائر بشرية .