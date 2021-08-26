الشلف: وفاة إمرأة وإصابة قاصر بجروح في حادث إنحراف سيارة سياحية ببني حواء

توفيت اليوم، إمرأة تبلغ من العمر 44 سنة فيما أصيب قاصر يبلغ من العمر 17 سنة بكسر على مستوى الفخذ، جراء إنحراف سيارة سياحية وإنقلابها من علو 50 م عن سطح البحر عند النفق الواقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 في جزئه الرابط بين بلديتي بني حواء بولاية الشلف والداموس بولاية تيبازة.

اين تدخلت مصالح الحماية المدنية بواسطة زورق مطاطي بالنظر لصعوبة المسالك لأجل، إسعاف الجربح و إجلائه إلى مؤسسة الصحة الجوراية ببني حواء مركز لتلقي العلاج، فيما تم إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.