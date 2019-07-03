الشلف.. وفاة إمرأة وإصابة 7 أشخاص بجروح في حادث مرور بسيدي لعروسي

أخبار الجزائر
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الشلف.. وفاة إمرأة وإصابة 7 أشخاص بجروح في حادث مرور بسيدي لعروسي
بقلم رشيد مشورب

خلّف حادث مرور خطير مساء اليوم وفاة  امرأة و إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير بمنطقة سيدي لعروسي .

وأوضح السيّد محمد مساعدية  “مكلّف بالاعلام بمديرية الحماية ”  ل”قناة النهار ” أنّ الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال  بالقرب من منطقة “سيدي لعروسي”  بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية  على مستوى الطريق الوطني رقم 4.

الحادث تمثّل في اصطدام سيارة أجرة ” طاكسي ” مع سيارة نفعية  من نوع ” هيليكس ” مخلفاً وفاة إمرأة  في عين المكان وتسجيل  سبعة جرحى اين تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الشلف لإسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى اولاد محمد.


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