الشلف.. وفاة إمرأة وإصابة 7 أشخاص بجروح في حادث مرور بسيدي لعروسي

خلّف حادث مرور خطير مساء اليوم وفاة امرأة و إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير بمنطقة سيدي لعروسي .

وأوضح السيّد محمد مساعدية “مكلّف بالاعلام بمديرية الحماية ” ل”قناة النهار ” أنّ الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال بالقرب من منطقة “سيدي لعروسي” بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية على مستوى الطريق الوطني رقم 4.

الحادث تمثّل في اصطدام سيارة أجرة ” طاكسي ” مع سيارة نفعية من نوع ” هيليكس ” مخلفاً وفاة إمرأة في عين المكان وتسجيل سبعة جرحى اين تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الشلف لإسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى اولاد محمد.