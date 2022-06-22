الشلف: وفاة إمراة في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين
لقيت إمراة حتفها و أصيب 4 آخرون، اليوم الاربعاء، في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين، بالطريق السيار شرق – غرب بولاية الشلف.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت فرق الاسعاف لبلدية الكريمية مدعمة بنظيرتها بوادي الفضة.
وهذا لأجل حادث مرور خطير وقع على محور الطريق السيار شرق – غرب بالقرب من محول حرشون ادى الى اصابة 5 اشخاص.وهذا اثر اصطدام مركبتهم من نوع Fiat Punto بحافلة لنقل المسافرين.
كما تترواح اعمار الضحايا مابين 25 و 30 سنة من بينهم 3 نساء حيث تم اجلائهم على جناح السرعة من طرف ذات المصالح الى مستشفى الشلف مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين.
للاشارة، فقد لفظت إمراة المتوفاة اتفاسها الاخيرة، بالمستشفى متأثرة بالاصابة التي تعرضت لها خلال الحادث.
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الشلف: توقيف 3 أشخاص يحوزون جهازا كاشفا عن الذهب
كما تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص
بحوزتهم جهاز كاشف معادن مصنف ضمن الأجهزة الحساسة و منظار ليلي و بندقية صيد بدون رخصة.
عملية التوقيف والحجز تمت بناء على معطيات رقمية تتضمن قيام شخص بعرض كاشف معادن بإستغلال حساب للتواصل الإجتماعي
عبر شبكة فايسبوك ليتم التدخل للتحري في قضية الحال بواسطة تقنية خاصة مكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه.
وبعد تعميق التحريات والتحقيقةت تم التواصل إلى حجز جهاز كاشف عن معدن الذهب، فضلا عن منظار ليلي و بندقية صيد بدون رخصة
كما كشفت التحريات بأن المشتبه فيه كان يقوم بنشاط التنقيب دون الحصول على رخصة
من طرف السلطات المؤهلة قانونا بمعية شريكيه الذين تم توقيفهم في نفس العملية،
قبل إنجاز ملفات قضائية في حقهم وإحالتهم على نيابة الجمهورية لدى محكمة بوقادير.
الشلف: الدرك يوقف 3 متهمين في إقتحام محل لبيع العجلات بسنجاس
كما تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة.
حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف.
وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.
كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها
و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.