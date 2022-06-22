الشلف: وفاة إمراة في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين

لقيت إمراة حتفها و أصيب 4 آخرون، اليوم الاربعاء، في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين، بالطريق السيار شرق – غرب بولاية الشلف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت فرق الاسعاف لبلدية الكريمية مدعمة بنظيرتها بوادي الفضة.

وهذا لأجل حادث مرور خطير وقع على محور الطريق السيار شرق – غرب بالقرب من محول حرشون ادى الى اصابة 5 اشخاص.وهذا اثر اصطدام مركبتهم من نوع Fiat Punto بحافلة لنقل المسافرين.

كما تترواح اعمار الضحايا مابين 25 و 30 سنة من بينهم 3 نساء حيث تم اجلائهم على جناح السرعة من طرف ذات المصالح الى مستشفى الشلف مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين.

للاشارة، فقد لفظت إمراة المتوفاة اتفاسها الاخيرة، بالمستشفى متأثرة بالاصابة التي تعرضت لها خلال الحادث.

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