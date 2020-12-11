الشلف: وفاة امرأة اختناقا بالغاز في أولاد حمو

تدخلت وحدة الحماية المدنية بعين مران في حدود العاشرة صباحا بدوار أولاد حمو بلدية الصبحة دائرة بوقادير، لتحويل جثة امرأة.

وحسب الحماية المدنية لولاية الشلف، تبلغ المرأة من العمر 28 سنة، وجدت متوفية داخل الحمام بمسكنها العائلي.

ويرجح سبب وفاتها اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل الحمام.

وفيما يتعلق بالاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية تيزي وزو.

ويتعلق الأمر بشخص مسن يبلغ من العمر 87 سنة، متوفي داخل منزله إثر تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة.

بينما قامت فرق الحماية بتقديم الإسعافات الأولية للمختنقين على إثر استنشاقهم لهذا الغاز في عدد من الولايات.