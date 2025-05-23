الشلف.. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين في اصطدام 3 مركبات بعين مران

تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة الثالثة زوالا من مساء يوم أمس الخميس، على إثر حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 19 “أ” ، بمنطقة عين الكحلة التابعة لبلدية عين مران، ولاية الشلف.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين سيارة نفعية وسيارتان سياحيتان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقامت وحدات الحماية المدنية بإسعاف وإجلاء أربعة من المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين مران. فيما تم تحويل امرأة كانت في حالة حرجة بواسطة سيارة مدنية، إلا أنها فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى، حسب ما أفادت به المصالح ذاتها.

وخلّف الحادث أيضا خسائر مادية معتبرة مست المركبات الثلاث، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم.