الشلف: وفاة تلميذ بعد دهسه من طرف قطار بحي بن سونة 

استيقظ سكان حي المدينة الجديدة صباح اليوم، على حادث دهس قطار لنقل المسافرين من نوع “كوراديا” لشاب يبلغ من العمر 19 سنة طالب بالثانوية مقبل على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة.

أين أرداه قتيلا بعين المكان عند النقطة الكيلومترية 210+100 اتجاه وهران، وتم تحويل جثته من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية بأولاد محمد بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث من طرف السلطات المختصة.

كما وجهت مصالح الحماية المدنية توجه نداءها إلى كل المواطنين بضرورة توخي الحيطة و الحذر عند عبور محور السكة الحديدية في انتظار تجسيد المشروع الذي انطلق حديثا لتفادي مثل هذه المآسي.