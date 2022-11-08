الشلف: وفاة تلميذ سقط من حافلة للنقل المدرسي بتاجنة

توفي اليوم، تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، بعد أن دهسته حافلة للنقل المدرسي على محور الطريق الولائي. رقم 74 الرابط الرابط بين مصدق وتاحنة بضواحي بقعة النواورة التابعة إقليميا لبلدية تاجنة.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الأليمة حسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية. إلى محاولة الضحية الركوب من الباب الأمامي للحافلة ليسقط تحت عجلة الحافلة في غفلة عن السائق. ويصاب على مستوى الرأس بجروح بليغة ليفارق الحياة في عين المكان.