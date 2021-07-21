الشلف: وفاة ثلاثيني في ظروف غامضة داخل مطعم بحي بن سونة

توفي اليوم، شاب يبلغ من العمر 33 سنة بمطعم أكوا نامبر وان على مستوى حي بن سونة ببلدية الشلف. حيث تدخلت مصالح الأمن لفتح تحقيق معمق قصد الوقوف على حيثيات وملابسات الوفاة، في وقت أشارت فيها المصادر التي نقلت الخبر للنهار أونلابن، بأن الشاب المتوفي عامل بذات المطعم وكان محل بحث من قبل عائلته منذ 3 أيام.

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد، في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات والتحقيقات الجارية في قصية الحال.