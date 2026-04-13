الشلف.. وفاة خمسيني جرفته مياه وادي الفلاقية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف من العثور على الشخص الذي جرفته مياه وادي الفلاقية ببلدية ينايرية، دائرة الزبوجة. و ذلك بعد عملية بحث وتدخل ميداني مكثف.

الضحية رجل يبلغ من العمر 50 سنة، تم انتشاله متوفيا، وتحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 15:00، إثر تلقيها نداء استغاثة يفيد بجرف مياه الوادي لشخص، تم العثور عليه جثة هامدة بالمنطقة ذاتها.