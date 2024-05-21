الشلف: وفاة خمسيني دهسا بقطار كوراديا بأم الدروع

لقي شخص في الخمسينيات من العمر مصرعه إثر دهسه بقطار كوراديا السريع لنقل المسافرين ببلدية أم الدروع.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية ، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثامنة مساء بالتحديد بمنطقة البساكرة ببلدية أم الدروع ، تمثل في دهس قطار كوراديا السريع لنقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و وهران لشخص أرداه قتيلا في عين المكان .

واستنادا لذات البيان ، تدخل اعوان الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى المصالح الاستشفائية بالشلف. فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف و ملابسات هذا الحادث.