الشلف.. وفاة ستيني بعد أن دهسه قطار ببوقادير

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث دهس في بلدية بوقادير التابعة لولاية الشلف. وحسب بيان الحماية، فإن الضحية يبلغ من العمر 60 سنة وتوفي في مكان الحادث بعد دهسه قطار.

ووقع حادث الدهس، حسب المصلحة ذاتها، صبيحة اليوم، في حدود الساعة الثامنة صباحا. ويعتبر الحادث الثاني من نوعه في أقل من 12 ساعة –يضيف البيان-.

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