الشلف: وفاة شاب دهسته شاحنة بطريق القطايبية بأولاد فارس

توفي عشية اليوم، شاب يبلغ من العمر 21 سنة، بعد أن دهسته شاحنة من نوع dfm على مستوى الطريق الولائي رقم 61 ببقعة القطايبية ببلدية أولاد فارس.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة. حفظ الجثث بمستشفى مرواني بالشطية، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في القضية.

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لقي شاب في مقتبل العمر حتفه فور حادث تعرضه للدهس من سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بين القرية الاشتراكية ورميلة بالمكان المسمى أبادو التابعة لبلدية الماثن في بجاية.

حيث فر سائق السيارة الى وجهة مجهولة في حين فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادث. يذكر أن الضحية ينحدر من قرية آيث دريس بلدية تاسكريوت.

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لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الثلاثاء، في حادث انحراف سيارة بالطريق السيار في بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة خميس الخشنة، لأجل هذا الحادث.

كما تمثل الحادث، في انحراف سيارة نفعية على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 28 عاما في عين المكان. كما أسفر احادث على مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة.

هذا وتم نقل الضحيتين، من طرف مصالح الحماية المدنية، غلى مستشفى الأخضرية.

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