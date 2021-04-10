الشلف: وفاة شاب على متن دراجة نارية بحادث مرور في تنس

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور على محور الطريق الوطني رقم 11، وتحديدا بمنحدر سيدي جبار طريق شرشال بلدية تنس.

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها لأجل هذا الحادث في حدود الثالثة زوالا.

وتمثل هذا الحادث انحراف و انقلاب دراجة نارية كان على متنها شابان، أين يبلغ السائق 20 سنة والذي توفي في عين المكان.

في حين أصيب مرافقه البالغ من العمر 19 سنة بجروح بليغة و كسور متعددة.

ليتم إسعافه في عين المكان و إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية زيغود يوسف بتنس.

في حين تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.