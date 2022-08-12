الشلف: وفاة شاب غرقا بشاطئ صخري بتنس

توفي اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 22 سنة إثر تعرضه للغرق على مستوى شاطئ صخري بمنطقة سيدي مروان بتنس، قبل محاولة إسعافه من قبل شخصين كانا على متن زور، حيث قامت بتسلميه لمصالح الحماية المدنية التي تدخلت فور تلقيها لبلاغ حول الحادثة.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الغريق الذي ينحدر من بلدية رويبة قد تم إجلائه على جناح السرعة في حالة حرجة إلى إستعجلات مستشفى زيغود يوسف أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.