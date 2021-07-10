الشلف: وفاة شاب غرقا بشاطىء تاغزولت

لقي شاب يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه غرقا، بعد عدم احترامه إرشادات و نصائح الحماية المدنية وهو يسبح مساء اليوم، بشاطئ تاغزولت غرب ببلدية المرسى برفقة صديقين له.

و حسب بيان للحماية المدنية تلقى الشاب تنبيهات متكررة من طرف حراس الشواطئ على عدم الابتعاد مسافات طويلة عن الشاطئ كون الراية برتقالية، مما استدعى التدخل لإنقاذه بعدما تعذرت عليه العودة ولم يستطيع صديقاه تقديم له يد المساعدة.

حيث تم إسعافه في عين المكان بعدما فقد الوعي و هو يتنفس و حول إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى.

لكن للأسف تم التأكيد من طرف طبيب المناوبة على أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بذات العيادة، وفي هذا الصدد توجه مصالح الحماية المدنية ندائها إلى كل المصطافين و خاصة منهم الشباب على عدم التهور، وعلى احترام الرايات و الإرشادات الموجهة من طرف حراس الشواطئ تفاديا لحالات غرق مماثلة.