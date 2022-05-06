الشلف: وفاة شاب غرقا في بركة مائية بدوار الخلايلية

توفي اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 16 سنة إثر سقوطه في ظروف غامضة في بركة مائية. على مستوى دوار الخلايلية ببلدية سنجاس.

حيث حاول أعوان الحماية المدنية إسعافة بالتدليك والإنعاش الرئوي، إلا أنه فارق الحياة في عين المكان، في وقت تدخلت فيه مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق حول أسباب هذا الحادث الأليم.

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