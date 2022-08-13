الشلف: وفاة شاب غرقا في منطقة محظورة بمحيط ميناء تنس

توفي اليوم السبت، شاب يبلغ من العمر 18 سنة إثر غرقه في منطقة صخرية كاسرة للأمواج في محيط ميناء تنس. حيث تدخل حراس الشواطئ في محاولة لإنقاذ الضحية الذي ينحدر من مدينة الشلف وهو في حالة حرجة.

قبل نقله من قبل مصالح الحماية المدينة على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات التابعة لمستشفى زيغود يوسف. لتلقي الإسعافات والعلاج، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف 24 ساعة بسواحل الشلف، حيث سبق لذات المصالح وأن سجلت وفاة شاب. يبلغ من العمر 22 ينحدر من بلدية رويبة في شاطئ صخري ممنوع السباحة بضواحي سيدي مروان إثر تعرضه للغرق هناك.