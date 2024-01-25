الشلف.. وفاة شاب في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بواد سلي

لقي شاب مصرعه في حادث مرور مميت سجلته مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 17سا على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة حي سليم اقليم ببلدية وادي سلي اتجاه الجزائر العاصمة.

الحادث حسب بيان للحماية المدنية،راح ضحيته سائق شاحنة ذات مقطورة يبلغ من العمر 33 سنة اين دهسته سيارة من نوع داسيا.

وذلك عندما توقف محاولا تفقد شاحنته حسب بعض شهود عيان حيث اردته قتيلا في عين المكان في حين تبقى الاسباب الحقيقية مجهولة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث حسب ذات البيان.