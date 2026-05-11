الشلف.. وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في انقلاب جرار بالظهرة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، إثر حادث انقلاب جرار وقع مساء اليوم الاثنين ببلدية الظهرة ولاية الشلف.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرقها على الساعة الرابعة والنصف (16:30)، عقب تلقيها نداء استغاثة من منطقة أولاد معاشو، حيث تم تسجيل حادث انقلاب جرار كان على متنه شخصان.

وفور وصول أعوان الحماية المدنية إلى عين المكان، تبين أن أحد الضحيتين قد فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة. ليتم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح الأمنية المختصة.

أما المصاب الثاني فقد تلقى الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج. فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.