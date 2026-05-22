الشلف.. وفاة شاب وإصابة آخر في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية ببوزغاية

شهد الطريق الوطني رقم 19، بالمكان المسمى بقعة فراجي ببلدية بوزغاية ، مساء اليوم ، حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية من نوع ( فيسبا ) ، و ذلك حوالي الساعة الرابعة و 20 دقيقة مساء .

و خلف الحادث وفاة أحد راكبي الدراجة النارية بعين المكان متأثرا بإصاباته البليغة ، فيما تعرض المرافق الآخر لجروح خطيرة ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية و قامت بإسعافه و نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية ببلدية بوزغاية لتلقي العلاج .

كما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح الأمنية المختصة .

و تبقى الأسباب الحقيقية للحادث مجهولة إلى غاية انتهاء التحقيق الذي فتحته الجهات المعنية لتحديد ملابساته و ظروف وقوعه .