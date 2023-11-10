الشلف: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة بتنس

لقى شاب مصرعه واصيب اخر بجروح خطيرة في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم على الطريق الوطني رقم 11بمنطقة تيفلاس بتنس.

الحادث وحسب شهود عيان فإن الشابين كانا على متن دراجة نارية يتراوح اعمارهما بين 18 و 24 سنة.

و اثناء وصول مصالح الحماية المدنية الى عين المكان عثر على الشابين ملقيان على الارض أحدهما متوفي و الاخر يعاني من اصابات وجروح بليغة ، فيما تم نقل الجثة الى مستشفى زيغود يوسف بتنس في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.