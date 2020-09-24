الشلف.. وفاة شاب وجرح 3 أشخاص في حادثي مرور ببلدية بوزغاية

أخبار الجزائر
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الشلف.. وفاة شاب وجرح 3 أشخاص في حادثي مرور ببلدية بوزغاية
بقلم يحيى عزواو

شهد مساء اليوم الخميس الطريق الوطني رقم 19 ببلدية بوزغاية حصول حادثى مرور خلف مقتل شاب يبلغ من العمر 32 سنة فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

الحادث الأول وقع بمنطقة الخربة أين إنحرفت سيارة سياحية ما تسبب في جرح شخصين تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات لبوزغاية مركز لتلقي العلاج.

أما الحادث فقد وقع على مستوى منطقة حميس بذات البلدية أين حصل إصطدام عنيف بين سيارة سياحية ودراجة نارية ما خلف مقتل شاب يبلغ من العمر 32 سنة وجرح آخر تم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات لبوزغاية مركز لتلقي العلاج.


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