الشلف: وفاة شخصين بعد انهيار ترابي أثناء حفر قناة رئيسية للصرف الصحي

لقى شابان في الثلاثين من العمر حتفهما على مستوى مستشفى زيغود يوسف متأثرين بإصابتهما بعد انهيار ترابي بولاية الشلف

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت في حدود الواحدة صباحا ببلدية تنس حادثة مؤلمة تمثلت في انهيار أطنان من أتربة مشروع حفر خندق بعمق 4م الخاص بتجديد القناة الرئيسية للصرف الصحي ذات القطر 500مم على طول 200م .على الطريق الوطني رقم 11 وسط مدينة تنس على عمال يعملون بمقاولة خاصة.

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تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإجلاء جثة عامل توفي داخل ورشة العمل بمصنع الأجر على مستوى المنطقة الصناعية بوادي أسلي.

وحسب ما جاء في بيان مديرية الحماية المدنية، فإن الضحية قد تعرض لتوقف قلبي رئوي أثناء تأدية مهامه حسب تثريحات شهود عيان، كما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في قضية الحال

إنقاذ 3 أشخاص في حادث تسرب للغاز من مدفأة بحرشون

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم للإختناق وضيق في التنفس، وهذا بسبب حصول تسرب لغاز أوكسيد الكربون من مدفأة بمنزلهم الكائن بالطابق الثالث لإحدى العائلات ببلدية حرشون بولاية الشلف.

حيث تم إنقاذ المصابين وإسعافهم وإجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالكريمية مركز، وتعود أسباب هذا التسرب حسب مصار النهار أونلاين إلى إنكسار الزجاج الواقي للهب وعدم صلاحية توصيلة أنبوب تصريف الغازات المحترقة.