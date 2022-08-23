الشلف: وفاة شخصين غرقا بشاطئ المساعدية

توفي اليوم الثلاثاء، شخصين تتراوح أعمارهما بين 21 و 56 سنة ينحدران من دوار المهارزية بببلدية الظهرة. على إثر غرقهما على مستوى شاطئ غير محروس بمنطقة المساعدية التابع إقلميا لبلدية المرسى بالشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق بكل من الأب المدعو ز.و والإبن المدعو ز.ب.ع وهو عسكري كان في فترة عطلة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنتشالهما وإجلائهما إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى مركز قبل تحويلهما مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف.