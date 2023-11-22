الشلف.. وفاة شخص اثر انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 4 ببلدية بوقادير

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 4 ببلدية بوقادير.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة17سا33د، من اجل حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 04 منطقة الزاوية بلدية ودائرة بوقادير.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 38 سنة واصابة شخصين أعمارهم تتراوح مابين 40و19سنة لهم إصابات مختلفة.

ليتم إسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.