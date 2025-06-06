الشلف.. وفاة شخص في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بواد قوسين

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، على الساعة 18:35، إثر وقوع حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 11، على مستوى بلدية واد قوسين التابعة لدائرة بني حواء بولاية الشلف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية ، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية. ما أسفر عن وفاة شخص في عين المكان، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتبقى الأسباب الحقيقية للحادث مجهولة إلى غاية انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة. في حين تجدد الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام قانون المرور .