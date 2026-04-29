الشلف.. وفاة شخص في انحراف دراجة نارية بطريق القواسمية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء على الساعة 17:00، من أجل حادث مرور تمثل في انحراف دراجة نارية بالطريق البلدي المؤدي إلى منطقة القواسمية بـ الشلف.

وأسفر الحادث عن تعرض سائق الدراجة لإصابات خطيرة جدا، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وفور تلقيها البلاغ، تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح الأمنية المختصة.