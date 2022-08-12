الشلف: وفاة شخص في حادث مرور بمنعرجات أولاد علال

توفي اليوم الجمعة، في حدود الساعة 08 مساءا شخص إثر إصطدام دراجته النارية بسيارة بمنعرجات منطقة أولاد علال على المحور الولائي رقم 73 بإتجاه دائرة عمي موسى في الشلف.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل تأمين حركة المرور بمكان الحادث ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى مستشفى الصبحة.

ويعد هذا الحادث المميت الثاني من نوعه اليوم، حيث سبق وأن سجلت ذات المصالح وفاة شاب إثر إنحراف دراجته وسقوطه من أعلى جسر واد وهران ببلدية أولاد فارس.