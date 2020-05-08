الشلف.. وفاة شخص في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب

لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع بالشلف على مستوى الطريق السيار شرق-غرب.

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع يوم أمس الخميس في حدود الساعة الرابعة عصرا على مستوى الطريق السيار شرق-غرب تحديدا بمنطقة “سيدي لعروسي” في اتجاه الجزائر العاصمة.

وأضافت الحماية المدنية أن الحادث وقع على إثر انحراف وانقلاب سيارة نفعية بوسط الطريق.

واشارت مصالح الحماية المدنية أن الحادث اسفر عن وفاة في عين المكان شخص بالغ من العمر 37 سنة.

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بواد سلي لإجلاء جثة الضحية وتحويلها إلى مستشفى أولاد محمد.