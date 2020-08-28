الشلف: وفاة شخص وإصابة إثنين بجروح خطيرة في حادث مرور

توفي صبيحة اليوم الجمعة شخص وأصيب إثنين ٱخرين بجروح خطيرة بعد حادث مرور مميت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن حادث المرور المأساوي وقع بالطريق السيار شرق – غرب بمنطقة الزاوية بلدية بوقادير اتجاه ولاية وهران، حيث وقع في حدود الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة.

وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع VOLVO، حيث توفي السائق البالغ من العمر 32 سنة في عين المكان كان محصورا داخل مقصورة القيادة وتم تحريره بصعوبة من طرف الفرقة المتدخلة لوحدة الحماية المدنية ببوقادير 1.

وأشار المصدر، إلى أن الضحية، كان برفقة شخصين ٱخرين يبلغان من العمر 40 و 25 سنة أصيبا بجروح خطيرة تم إسعافهما و إجلاء الجميع إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بوادي رهيو بولاية غليزان.