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الوطني

الشلف.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام شاحنتين بالطريق السيار

بقلم رشيد مشورب
الشلف.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام شاحنتين بالطريق السيار
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لقي شخص حتفه اثر حادث مرور خطير سجلته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 14سا. على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران منطقة الدحاريج التابعة إقليما لبلدية وادي سلي.

كما تمثل الحادث  في اصطدام شاحنتين مخلفا للأسف وفاة شخص في عين المكان ينحدر من ولاية سيدي بلعباس. وإصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة تم اسعافهم الى العيادة المتعددة الخدمات ببوقادير. فيما قامت المصالح الامنية بفتح تحقيق لتحديد الظروف الحقيقية للحادث .

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