الشلف: وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص بجروح في حادثي مرور

توفي اليوم الجمعة، شخص فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 نساء بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول حادثي مرور في كل من بلديتي عين أمران ووادي أسلي بالشلف.

حيث وقع الحادث الأول على مستوى الطريق الولائي رقم: 102 في جزئه الرابط بين عين أمران وتاوقريت إثر إنقلاب سيارة سياحية ما خلف إصابة 3 أشخاص بجروح وبعد إجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين أمران مركز، توفي أحدهم متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

أما الحادث الثاني ف وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة الجيلالي بلزرق التابعة إقلميا لبلدية وادي أسلي، أين أصيبت 3 نساء بجروح إثر حصول إصطدام عنيف بين سيارتين.